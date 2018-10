Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 ottobre 2018 - 19:00

Gli Stati Uniti sospenderanno ogni tipo di aiuto, anche finanziario, all'Honduras se quel governo non fermerà la 'carovana' di migranti honduregni in viaggio verso il confine statunitense, e che si trova attualmente in Guatemala.

L'avvertimento è stato formulato dal presidente americano Donald Trump che in un tweet ha reso noto che "gli Stati Uniti hanno fortemente informato il presidente dell'Honduras che se la folta carovana di persone che si dirige verso gli Usa non è fermata e ricondotta in Honduras, non sarà più concesso, immediatamente e concretamente, denaro o altro tipo di aiuto".

