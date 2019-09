Sono 31 i feriti degli scontri tra attivisti pro-democrazia e polizia registrati a Hong Kong nelle proteste di ieri. Secondo le autorità locali, 5 persone sono in gravi condizioni, mentre 18 sono state dimesse dall'ospedale in mattinata e 8 sono in condizioni stabili.

La violenza è esplosa dal tardo pomeriggio fino a notte fonda, tra a Causeway Bay e Wan Chai fino a Tsim Sha Tsui e Mong Kok. La polizia è finita nel mirino per le pesanti cariche alla stazione Prince Edward. Almeno 63 arresti sono stati eseguiti, tra cui quello di un ragazzo di 13 anni.

Gli arresti, ha spiegato la polizia, sono stati eseguiti a vario titolo: reati contro il patrimonio, possesso di esplosivo e armi, manifestazioni non autorizzate e ostruzione all'esercizio dell'attività di pubblica sicurezza durante le operazioni svolte alla stazione Prince Edward.

Proprio qui, la polizia, nel blitz fatto in tarda serata, è finita ancora nel mirino per l'accusa di brutalità: su tv locali e social media sono apparsi video di estrema durezza, con colpi assestati indiscriminatamente coi manganelli a coloro che si trovavano nel treno fermo in stazione per lo stop del servizio della metropolitana, oltre che per l'uso degli spray urticanti.

Una portavoce della polizia ha insistito però sul fatto che gli agenti antisommossa hanno usato solo "la forza minima", rifiutandosi di commentare ulteriori episodi. Confermata, poi, l'esplosione di due colpi di pistola a Victoria Park da parte altrettanti agenti a titolo di avvertimento. E' la seconda volta che un episodio del genere a distanza di una settimana.

Neuer Inhalt Horizontal Line