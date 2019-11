La governatrice di Hong Kong Carrie Lam ha raggiunto un accordo con il nuovo capo della polizia per tentare di risolvere "l'incidente" al Politecnico in modo pacifico, aggiungendo che l'amministrazione è impegnata a trattare i feriti e i minorenni in modo umanitario.

All'interno del campus sono ancora asserragliati oltre 100 studenti, ha detto Lam nella tradizionale conferenza stampa che precede la riunione del suo gabinetto, aggiungendo che circa 600 manifestanti hanno lasciato il complesso.

La resa senza condizioni annunciata dalla polizia include l'immediato arresto delle persone uscite dalla struttura, ma la governatrice ha detto che i circa 200 manifestanti con meno di 18 anni sarebbero stati solo identificati, senza escludere possibili indagini future. Per i 400 residui, invece, sono scattate subito le manette.

Sotto la sua protezione del professore di Diritto, Eric Cheung, hanno fornito le generalità agli agenti e si sono sottoposti alle perquisizioni del caso in modo ordinato.

