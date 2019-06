Pechino ha definito "false" le voci sull'invio delle forze di sicurezza a Hong Kong per riportare l'ordine, nel mezzo delle proteste di centinaia di migliaia di persone contrarie all'approvazione della controversa legge sulle estradizioni verso la Cina.

Il portavoce del ministero degli esteri, Geng Shuang, ha bollato le voci come "disinformazione". "Posso dire chiaramente che si tratta di una falsità che viene diffusa per ingannare le persone e per creare panico, il motivo è esecrabile", ha detto Geng.

