Decine di manifestanti vestiti di nero hanno cominciato oggi in Cina un sit-in di tre giorni nella sala arrivi dell'aeroporto di Hong Kong con l'intento di informare i visitatori stranieri sui motivi della loro protesta.

I partecipanti al raduno, scrive la Bbc online, hanno in programma di continuare la manifestazione illegale fino a domenica.

I manifestanti innalzano cartelli scritti in diverse lingue in cui attaccano in particolare la governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, nonché la polizia e distribuiscono ai viaggiatori in arrivo volantini.

