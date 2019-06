Il grande corteo di manifestanti anti-legge sulle estradizioni in Cina sta continuando a sfilare nel centro di Hong Kong, come una marea umana nera.

È il nero, infatti, il colore scelto per questo ciclo di proteste dopo quelle pacifiche di domenica scorsa e quelle con circa 80 feriti per gli scontri tra polizia e manifestanti di mercoledì, giorno in cui il parlamento locale avrebbe dovuto cominciare a esaminare in seconda lettura la controversa norma.

Dal Victoria Park, secondo i media locali, sono quasi partite tutte le persone, mentre il corteo va a passo lento e la meta finale dell'Admiralty sembra ancora abbastanza lontana.

La manifestazione sta procedendo senza intoppi, anche nei dettagli: alla rottura di una bottiglia di vetro sono subito intervenuti i manifestanti che hanno rimosso tutti i pezzi.

