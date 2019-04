Otto dei nove leader della "protesta degli ombrelli" di Hong Kong del 2014 sono stati condannati fino a 16 mesi di carcere.

È il caso degli accademici Benny Tai e Chan Kin-man (a entrambi poi otto mesi per un altro capo d'accusa) e del reverendo Chu Yiu-ming (pesa sospesa per due anni). Otto mesi per l'attivista Raphael Wong e il deputato Shiu Ka-chun, e per l'ex leader studentesco Eason Chung e l'attivista Lee Wing-tat (ma sospesa per due anni). Per Tommy Cheung, invece, 200 ore di servizio alla comunità, mentre la sentenza su Tanya Chan è stata posticipata per motivi di salute.

Il giudice Johnny Chan, della West Kowloon Magistrates' Courts, ha affermato in udienza che nessuno dei condannati ha manifestato rammarico per i fatti contestati.

"Rammarico non vuol dire rinunciare al proprio credo politico o alle proprie istanze, ma rammarico per i disturbi causati o i problemi vissuti dal pubblico", ha detto Chan, per il quale sarebbero state opportune le scuse al pubblico, che "non sono state mai ricevute". Il giudice ha rincarato la dose contestando al "movimento degli ombrelli" il mancato preavviso al pubblico sui disagi. "Il martirio mostrato dagli imputati è contorto perché i costi devono essere tutti a carico del pubblico".

Tanya Chan, secondo quanto riportato dai media locali, doveva sottoporsi a un intervento chirurgico urgente, ragione alla base del rinvio al 10 giugno della sentenza a suo carico.

Il verdetto di colpevolezza è stato emesso il 9 aprile, a quasi 5 anni dai fatti che agitarono Hong Kong per 79 giorni: i nove leader della "protesta degli ombrelli" sono stati, a vario titolo, riconosciuti responsabili di "cospirazione finalizzata al disturbo della quiete pubblica", di "incitamento al disturbo della quiete pubblica" e di "incitamento di persone a incitare altri al disturbo della quiete pubblica".

