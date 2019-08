Dopo la manifestazione pacifica di domenica con 1,7 milioni di persone, la governatrice di Hong Kong Carrie Lam ha annunciato l'immediata "piattaforma di dialogo".

Vi prenderanno parte rappresentanti di ogni estrazione sociale e politica della città per risolvere le differenze alla base della grande mobilitazione anti-governativa degli ultimi due mesi e mezzo.

C'è l'impegno a dare risposte alle accuse sulla brutalità della polizia, mentre sulla contestata legge sulle estradizioni non c'è ritiro formale perché "è morta e non c'è alcun piano per riesumarla".

