Il governo di Hong Kong accusa in una dichiarazione i manifestanti che hanno occupato il Parlamento di aver usato "violenza estrema".

I manifestanti "radicali hanno preso d'assalto il complesso del Consiglio legislativo con una violenza estrema. Questi manifestanti hanno messo seriamente a repentaglio la sicurezza degli agenti di polizia e il pubblico, atti così violenti sono inaccettabili per la società".

La polizia di Hong Kong ha da parte sua lanciato un ultimatum in piena notte via Facebook ai manifestanti: "Andate via o aspettatevi l'uso della forza appropriata" in caso di resistenza. Lo scopo è "ripulire" l'edificio in poco tempo, nella speranza che ci sia una volontaria smobilitazione "nel più breve tempo possibile". I manifestanti hanno fatto irruzione nell'edificio intorno alle 21:00 locali (le 15:00 in Svizzera).

