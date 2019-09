Quattro punti per far ripartire il dialogo a Hong Hong: è la proposta della governatrice Carrie Lam fatta nel messaggio video sulla cancellazione della criticata e contestata legge sulle estradizioni in Cina.

La prima mossa, malgrado il congelamento e la rassicurazione successiva sul progetto di riforma ormai "morto", è la normativa che ha dato il via alle proteste di massa degli ultimi tre mesi.

La seconda è il pieno sostegno all'Ipcc, organismo che ha il compito istituzionale di fare luce sui reclami contro l'operato della polizia dell'ex colonia.

Quanto alla terza, già da questo mese Lam e il suo gabinetto avvieranno gli incontri con le comunità di Hong Kong "per capire le lamentele" e per trovare le soluzioni.

Infine, un rapporto indipendente sarà stilato sulle cause alla base delle principali questioni sociali che affliggono l'ex colonia britannica.

