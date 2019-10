La governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, ha abbandonato l'aula parlamentare alla seconda interruzione del discorso annuale sulle linee programmatiche a causa delle proteste dei deputati pro-democrazia.

Iniziata in ritardo, la prima seduta dopo le devastazioni di inizio luglio ha avuto momenti di caos e tensione quando le opposizioni hanno scandito slogan e mostrato una foto della Lam con le mani color rosso-sangue.

Sei deputati sono stati accompagnati fuori dall'aula: il presidente Andrew Leung ha aggiornato la seduta, mentre la Lam terrà il discorso in video.

La Lam ha lasciato l'aula sotto scorta, mentre diversi deputati tentavano di raggiungerla.

Nonostante il massiccio dispiegamento delle forze di polizia intorno al palazzo devastato nelle proteste di luglio, questa mattina c'era solo un gruppo di manifestanti.

Presente, inoltre, lo striscione "cinque richieste, non una in meno", a ricordare i punti della piattaforma di rivendicazioni, tra cui il suffragio universale. Lo slogan è stato poi scandito in aula dalla deputata del Civic Party, Tanya Chan.

Il governo ha confermato che le dichiarazioni programmatiche sarebbero state illustrate in un video preregistrato.

