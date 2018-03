Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 marzo 2018 15.27 16 marzo 2018 - 15:27

Li Ka-shing, il primo miliardario di Hong Kong con una fortuna stimata da Forbes in 36 miliardi di dollari (33,7 miliardi di franchi) grazie a un impero che spazia dall'immobiliare alla telefonia, ha annunciato il ritiro alla soglia dei suoi 90 anni.

Il tycoon ha annunciato in una affollata conferenza stampa la rinuncia alle cariche di presidente e direttore esecutivo di CK Hutchison Holdings dopo l'assemblea annuale di maggio, con il passaggio dei poteri a favore del figlio Victor.

Li, partito dal nulla, ha costruito in oltre 70 anni un impero cresciuto insieme al boom di Hong Kong come piazza finanziaria e strategica in Asia: da zero alla 23esima posizione della lista dei Paperoni del mondo, secondo l'ultima lista stilata da Forbes, con un'impresa che gli è valso il soprannome di "Superman".

