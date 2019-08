Sale la tensione ad Hong Kong. I manifestanti pro-democrazia hanno raggiunto il punto d'arrivo stabilito dalle forze dell'ordine e si sono incamminati per una strada, Nathan Road, tra le più trafficate nel centro dell'ex colonia britannica. Lo riferisce la Cnn.

Alcuni stanno innalzando delle barricate lungo la via, la polizia ha fatto uscire un comunicato in cui si chiede alla popolazione "di non ostacolare l'accesso ai veicoli di emergenza e a contattare il 999 in caso di necessità".

