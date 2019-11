Il futuro di Hong Kong è al suo punto critico e non c'è "alcun margine" per i compromessi nella "lotta" contro i manifestanti anti-governativi: il Quotidiano del Popolo, 'voce' del Partito comunista cinese, pubblica un commento sugli ultimi scontri in corso.

"Quella che abbiamo di fronte è la battaglia tra la tutela del principio 'un Paese, due sistemi' e la sua distruzione. Su tale questione, che coinvolge la sovranità nazionale e il futuro di Hong Kong, non c'è una via di mezzo e assolutamente neanche lo spazio per un compromesso", si legge. Pechino non esiterà a contrastare qualsiasi tentativo che minacci la sovranità, la sicurezza e l'unità nazionale.

"Ogni tentativo che minacci queste tre linee di fondo e che interferisca o possa sabotare il modello 'un Paese, due sistemi' è solo delirante, futile e destinato a fallire". Tuttavia, la Cina è impegnata a seguire quel modello, messo a punto per regolare i rapporti tra governo centrale e Hong Kong al momento della restituzione di Londra dell'ex colonia nel 1997.

