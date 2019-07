La Cina condanna duramente le proteste della notte contro la sede di Pechino a Hong Kong, tra graffiti sui muri esterni e lancio di uova e palloncini pieni di inchiostro.

Il Quotidiano del popolo, voce del Partito comunista cinese, ha definito "intollerabili" gli ultimi sviluppi. Il commento, pubblicato in prima pagina e dall'eloquente titolo "l'autorità centrale non può essere sfidata", amplia le critiche già espresse ieri da un imprecisato portavoce dell'Ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao, che fa capo al governo di Pechino.

L'agenzia Nuova Cina, infatti, ha riportato le critiche contro le manifestazioni che hanno visto "comportamenti aggressivi di alcuni dimostranti radicali".

"Sosteniamo con forza il governo di Hong Kong perché adotti tutte le necessarie misure nel rispetto della legge per assicurare la sicurezza degli organi del governo centrale basati a Hong Kong, la tutela dello stato di diritto a Hong Kong e la punizione dei criminali", ha spiegato il portavoce.

