Scotland Yard ha aperto un'indagine formale per "aggressione" in relazione all'episodio che ieri sera ha visto coinvolta la segretaria alla Giustizia del governo di Hong Kong, Teresa Cheng, spintonata e finita per terra durante una visita a Londra.

Lo ha reso noto un portavoce della polizia britannica, precisando tuttavia che al momento non è stato eseguito alcun fermo.

La vicenda, che ha suscitato l'ira di Pechino e delle autorità locali della ex colonia britannica restituita alla Cina nel 1997, è stata immortalata in un video. Le immagini mostrano Cheng accolta da alcuni dimostranti al grido di "assassina" all'ingresso del Chartered Institute of Arbitrators, dove avrebbe dovuto tenere un discorso.

E poi, nel parapiglia della protesta, la sua rovinosa caduta sull'asfalto. La polizia ha confermato che subito dopo i fatti l'esponente di governo di Hong Kong è stata portata in ambulanza in un ospedale cittadino, dove è stata medicata per una contusione a un braccio prima di essere dimessa.

