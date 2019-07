Nuova manifestazione oggi ad Hong Kong. Dopo la mobilitazione di ieri, oggi gli attivisti per la democrazia nell'ex colonia britannica si sono dati appuntamento nella stazione centrale di Yuen Long per sfidare il divieto di manifestare imposto dalla polizia.

Nato oltre un mese fa per fermare la legge che avrebbe reso più facile l'estradizione in Cina, che poi è stata congelata dalla governatrice Carrie Lam che però non l'ha formalmente ritirata, il movimento di protesta continua per chiedere maggiore democrazia e la fine della repressione delle proteste. I dimostranti accusano anche la polizia di non averli difesi quando, durante la manifestazione di sabato scorso, uomini di bande criminali li hanno attaccati ferendo almeno 45 persone.

