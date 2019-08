L'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani (UNHCR) ha espresso preoccupazione per la situazione a Hong Kong e ha chiesto un'inchiesta immediata su comportamenti delle forze dell'ordine.

L'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani (UNHCR) ha espresso preoccupazione per la situazione a Hong Kong e ha chiesto un'inchiesta immediata su comportamenti delle forze dell'ordine nei confronti dei manifestanti.

L'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha esaminato prove credibili di agenti delle forze dell'ordine che impiegano armi non letali in modi proibiti da norme e standard internazionali in reazione alle proteste. L'Ufficio - ha affermato un portavoce - esorta le autorità di Hong Kong ad indagare immediatamente questi incidenti.

L'ONU cita l'esempio di gas lacrimogeni impiegati in aree affollate, chiuse e contro singoli manifestanti in diverse occasioni, con un notevole rischio di morte o lesioni gravi, precisa una nota.

L'Alta Commissaria per i diritti umani Michelle Bachelet condanna ogni forma di violenza o distruzione di proprietà, invita tutti i partecipanti alle manifestazioni ad esprimersi in modo pacifico e le autorità di Hong Kong ad agire con moderazione.

Bachelet - ha aggiunto il portavoce - chiede alle autorità e al popolo di Hong Kong di impegnarsi in un dialogo aperto e inclusivo.

