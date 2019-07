La polizia di Hong Kong ha eseguito mercoledì mattina il primo arresto legato all'occupazione e alla devastazione di lunedì notte del Parlamento: è un giovane di 31 anni, di cognome Poon, accusato d'ingresso forzato e atti di vandalismo.

Noto anche come 'pittore di Mong Kok' per la sua partecipazione alle proteste pro-democrazia del 2014, Poon era stato già arrestato il 21 giugno per i disordini e l'assalto alla polizia, con il conseguente assedio della sede centrale di Wan Chai, ha riferito il South China Morning Post.

L'arresto di Poon si aggiunge ai 18 annunciati ieri dalla polizia, di cui 12 relativi all'"incidente violento" dell'1 luglio capitato al compound del Parlamento, all'Admiralty (11 uomini e una donna, tra i 14 e i 36 anni) con l'accusa tra l'altro del tentativo di forzare il cordone di polizia a Wan Chai, prima dell'alzabandiera nell'ambito della cerimonia organizzata per il 22esimo anniversario del passaggio dell'ex colonia da Londra a Pechino.

Gli altri sei arresti, invece, sono stati eseguiti per il corteo del 30 giugno a favore della polizia e pro-Pechino, con accuse quali il possesso di armi.

