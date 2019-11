Retromarcia sulla notizia secondo cui il governo di Hong Kong dovrebbe annunciare a breve il coprifuoco per il weekend. Il Global Times, il tabloid cinese che ha citato l'annuncio del governo, ha fatto retromarcia cancellando dopo oltre 30 minuti il tweet sul tema.

"Il governo di Hong Kong è atteso che annunci il coprifuoco per il weekend", aveva scritto il quotidiano citando una fonte anonima. L'ipotesi coprifuoco si era diffusa da diverse ore.

NaoTv, network dell'ex colonia, l'aveva già menzionata, venendo smentita dal South China Morning Post, grazie alle rassicurazioni di una fonte del governo locale.

Con un nuovo tweet, l'editor-in-chief del Global Times, Hi Xijin, di solito molto ben informato sulle vicende di Pechino, ha dato la sua spiegazione dei fatti.

"Un giornalista del Global Times ha riportato da Hong Kong che il governo locale è atteso che annunci il coprifuoco per il weekend: fonti. Ho appena verificato come l'informazione sia stata ottenuta. La mia conclusione è che l'informazione non sia sufficiente a supportare questa notizia esclusiva. Ho chiesto la cancellazione del tweet".

