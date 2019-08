Si registrano scontri violenti tra i manifestanti all'aeroporto di Hong Kong e le forze di polizia, intervenute sul posto per disperdere i manifestanti che da giorni occupano lo scalo.

Si registrano scontri violenti tra i manifestanti all'aeroporto di Hong Kong e le forze di polizia, intervenute sul posto per disperdere i manifestanti che da giorni occupano lo scalo. Lo riporta Sky News.

Gli agenti in assetto anti-sommossa stanno tentando di superare le barricate realizzate dai partecipanti al sit-in per impedire l'ingresso in aeroporto alle forze di sicurezza. I manifestanti hanno bloccato i poliziotti, lanciando oggetti, e gli agenti hanno utilizzato spray al peperoncino.

Neuer Inhalt Horizontal Line