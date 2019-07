Migliaia di manifestati sono scesi di nuovo in piazza sfidando il divieto della polizia.

Almeno nove persone sono rimaste ferite negli scontri tra la polizia e i dimostranti durante la protesta a Hong Kong. Lo riferiscono fonti ospedaliere, scrive la Cnn.

Cinque dei feriti sono in gravi condizioni, mentre altri quattro sono in condizioni stazionarie. Le fonti non hanno fornito ulteriori informazioni sui feriti, ma il governo afferma che la loro età va dai 22 ai 56 anni.

Migliaia di manifestati sono scesi di nuovo in piazza sfidando il divieto della polizia dopo la maxiprotesta di ieri all'aeroporto internazionale della metropoli. La protesta è degenerata e i poliziotti hanno usato gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro i manifestanti.

