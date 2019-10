Shanghai ha cancellato la partita di basket targata Nba dopo i commenti "inappropriati" fatti su Twitter dal general manager degli Houston Rockets, Daryl Morey, a sostegno alle proteste di Hong Kong. Lo hanno annunciato in una nota le autorità sportive della città.

L'evento in questione si riferisce a una sorta di partita di esibizione e a un incontro con i fan cinesi che era programmata originariamente per questa sera, alla vigilia della partita tra i Brooklyn Nets e i Los Angeles Lakers di domani che, a questo punto, si avvia a essere cancellata, salvo sorprese.

"Alla luce dei commenti inappropriati fatti del general manager degli Houston Rockets Daryl Morey e delle inappropriate dichiarazioni del Commissioner della Nba Adam Silver, l'interazione con i fan di Nba2019 è stata cancellata", ha reso noto la Federazione sportiva di Shanghai.

Il general manager degli Houston Rockets aveva pubblicato un tweet di sostegno alle proteste pro-democrazia di Hong Kong. In seguito aveva preso posizione anche il numero uno della lega del basket americana, Adam Silver. "I valori di uguaglianza, rispetto e libertà di espressione hanno da sempre caratterizzato la Nba e continueranno a farlo. L'Nba non si metterà nella posizione di fissare regolare su quello che giocatori, dipendenti e proprietari di squadre possono o non possono dire sui diversi temi", aveva dichiarato.

La bufera che ne è scaturita ha portato prima alla sospensione della trasmissione delle partite Nba da parte della televisione Cctv e in seguito alla cancellazione della partita in programma domani.

Si tratta di un colpo non da poco per la Nba considerando la valanga di critiche sollevate in Cina, mercato a maggiore crescita per il business della popolare lega del basket americano.

