L'uomo che è stato bloccato e aggredito dai manifestanti all'aeroporto di Hong Kong dopo gli scontri con la polizia è un giornalista cinese del tabloid statale di Pechino Global Times. A riferirlo è lo stesso caporedattore del quotidiano cinese.

"Fu Guohao, reporter del sito web Gt (Global Times), è stato sequestrato dai manifestanti all'aeroporto di Hong Kong. Affermo che l'uomo legato in questo video è il giornalista. Non ha altro compito se non quello di riportare notizie. Chiedo ai manifestanti di rilasciarlo", ha scritto su Twitter Hu Xijin, caporedattore delle edizioni cinese e inglese del Global Times.

Il canale televisivo di Hong Kong iCable ha riferito che l'uomo indossava un giubbotto giallo ad alta visibilità e che i manifestanti chiedevano di vedere il suo documento identificativo da giornalista, mentre gli urlavano "gangster".

