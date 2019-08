Polemiche per le violenze della polizia a Hong Kong

La polizia di Hong Kong è nella bufera per via di comportamenti violenti contro i manifestanti durante il week end di proteste nell'ex colonia britannica. Lo riporta il quotidiano britannico Guardian.

In particolare sotto accusa è finito un video pubblicato sul web che mostra agenti vestiti da manifestanti che si infiltrano nella marcia pro democrazia e poi aggrediscono un attivista in modo brutale prima di arrestarlo.

Nel filmato di circa due minuti, che il giornale pubblica con l'avvertimento che "le immagini potrebbero urtare la sensibilità di qualcuno", l'uomo viene gettato a terra con forza e tenuto schiacciato sul pavimento prima di essere violentemente e ripetutamente colpito con un manganello.

Il video ha scatenato la rabbia di gruppi per la difesa dei diritti dell'uomo che, attraverso i social media, hanno organizzato un sit in all'aeroporto di Hong Kong per questo pomeriggio. Tanti gli utenti che hanno condiviso su Twitter foto e video che mostrano violenze della polizia contro i manifestanti con gli hashtag #AbolishHKPF e #HKPoliceState.

