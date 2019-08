HSBC Private Bank (Svizzera), entità elvetica del gigante bancario britannico, pagherà quasi 300 milioni di euro (327,5 milioni di franchi) per chiudere un contenzioso penale aperto nel 2014 in Belgio per "frode fiscale grave" e "riciclaggio di denaro".

"La procura di Bruxelles si è accordata con gli indagati su una compensazione di 294,4 milioni di euro", ha spiegato la portavoce Stéphanie Lagasse in occasione di una conferenza stampa. Lo Stato belga è stato risarcito per diritto civile per un ammontare di 400'000 euro, ha precisato.

Secondo i media belgi, per il Paese si tratta di un importo record per questo tipo di casi. L'accordo deve ancora superare l'avallo delle autorità giudiziarie belghe, previsto nel mese di settembre.

La filiale elvetica HSBC Private Bank (Svizzera), detenuta interamente dal colosso bancario asiatico, è stata accusata nel 2014 di "frode fiscale grave e organizzata, riciclaggio, organizzazione criminale e intermediazione finanziaria illegale" per aver aiutato centinaia di clienti a ingannare il fisco belga.

La banca era sospettata di essere intervenuta "nel corso di diversi anni (...) nel tentativo di cercare e gestire beni di clientela molto facoltosa", in particolare commercianti di diamanti di Anversa. L'istituto era anche indagato per aver "deliberatamente facilitato e perfino incoraggiato la frode fiscale, mettendo a disposizione dei suoi clienti privilegiati società offshore situate in particolare a Panama e sulle Isole Vergini".

Secondo la procura di Bruxelles, le azioni della filiale svizzera di HSBC miravano chiaramente ad "aggirare" la legislazione europea sui redditi da risparmio. "Oltre un miliardo di contribuenti belgi potrebbero essere coinvolti per importi che ammonterebbero a diversi miliardi di dollari investiti, gestiti e/o trasferiti dal 2003 ad oggi", precisa il ministero pubblico. Secondo la procura, l'accordo concluso permette di evitare una procedura "costosa e spesso complessa".

Già nel 2017 la stessa filiale svizzera si era impegnata a pagare 300 milioni di euro in Francia per evitare una causa per "riciclaggio del provento di frode fiscale".

