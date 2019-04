Huawei chiude il primo trimestre del 2019 con ricavi in rialzo malgrado le pressioni americane

Huawei chiude il primo trimestre del 2019 con ricavi in rialzo del 39%, a 179,7 miliardi di yuan (26,8 miliardi di dollari).

E ciò malgrado le pressioni degli Usa sugli alleati a evitare i prodotti del gruppo cinese nel 5G, la telefonia mobile di ultima generazione, per timore che possano diventare uno strumento di spionaggio di Pechino.

Il gruppo di Shenzhen, leader mondiale per gli equipaggiamenti e network per le tlc, nonché numero 3 negli smartphone, non ha fornito i dati sugli utili, ma ha precisato che i margini di profitto si sono attestati all'8%: quindi, circa 14,4 miliardi di yuan (2,1 miliardi di dollari).

Nei primi 3 mesi dell'anno, ha spiegato Huawei in una nota, le consegne di smartphone sono risultate di 59 milioni di unità, mentre sotto il profilo gestionale il focus è stato dedicato a infrastrutture e dispositivi, continuando a rafforzare efficienza e qualità delle operazioni.

