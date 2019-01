Sale la tensione tra Cina e Canada per il caso Huawei.

Sale la tensione tra Cina e Canada per il caso Huawei. L'ambasciatore di Pechino a Ottawa ha messo in guardia il governo canadese minacciando rappresaglie se il gigante delle tlc verrà bandito dal Paese per motivi di sicurezza.

Il diplomatico ha quindi avvertito che sarebbe "una cattiva idea" se il ministro degli Esteri canadese Chrystia Freeland usasse il palcoscenico del World Economic Forum di Davos la prossima settimana per fare pressioni contro la Cina.

