Niente più crescita per Huawei.

Huawei ha cancellato il lancio di un nuovo computer portatile a causa delle restrizioni imposte alla società nell'acquistare prodotti da aziende americane. Lo ha detto il Ceo della divisione consumatori di Huawei, Richard Yu, alla Cnbc.

Si tratta del primo prodotto a marchio Huawei che la compagnia cinese si trova a dover cancellare in conseguenza dell'iscrizione nella 'Entity List', la lista nera del commercio Usa. Yu ha spiegato che l'azienda aveva in programma la commercializzazione di un nuovo dispositivo della linea di pc Matebook, ora sospesa a tempo indefinito. "Non possiamo fornire il pc", ha detto Yu, che ha definito "sfortunata" la situazione.

A pesare è la dipendenza di Huawei dai prodotti americani. Il portatile Matebook X Pro, ad esempio, ha il sistema operativo Windows di Microsoft e monta processori Intel.

