La Cina spera che gli Usa rimuovano tutti i dazi aggiuntivi se l'obiettivo è raggiungere l'accordo commerciale.

Nel corso della conferenza stampa settimanale, il portavoce del ministero del Commercio Gao Feng ha affermato che Pechino si aspetta che Washington "onori le promesse fatte e permetta" alle compagnie americane di vendere i prodotti hi-tech a Huawei il prima possibile.

"Noi speriamo che gli Usa non colpiscano le imprese cinesi, le due delegazioni sono in stretta comunicazione e se ci saranno informazioni le daremo", ha rilevato Gao in merito agli sviluppi dei negoziati dopo la tregua siglata a margine del G20 di Osaka, tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping.

La Cina "ritiene da sempre che l'imposizione di dazi danneggi le due parti e provochi incertezza nell'economia globale". Gli Usa hanno imposto le prime misure "sulle merci cinesi, che è il punto di inizio di queste frizioni commerciali. Se le due parti raggiungeranno un accordo c'è bisogno che vengano rimosse tutte le tariffe aggiuntive. La posizione della Cina sul punto è chiara e lineare".

I due Paesi hanno "una forte complementarietà e un ambito ampio per la cooperazione nel settore agricolo, che è stato colpito dalle tensioni" commerciali. "Questo non è quanto speriamo di vedere - ha notato Gao -. I prodotti agricoli sono un importante tema di discussione per le parti".

