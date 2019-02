Motorola in vendita?

Huawei ha cercato di vendersi a Motorola nel 2003 per 7,5 miliardi di dollari. Un'operazione che, se avesse avuto successo, avrebbe cambiato il corso della storia delle telecomunicazioni.

Lo riporta il "Financial Times" citando alcune fonti, secondo le quali Huawei è divenuta una delle aziende preferite da Pechino solo dopo il successo riscontrato nella sua crescita internazionale.

"Huawei non era stata scelta per ricevere sussidi o sostegno. Ora il governo la appoggia perché ha avuto successo ed è divenuta importante per la competitività cinese", afferma Yang Zhizhong, il banchiere di Morgan Stanley che rappresentava Huawei nelle trattative con Motorola.

Nel 2003 Ren Zhengfei, il fondatore di Huawei, "era indipendente dal governo, e non ne voleva alcuna interferenza". Da allora molte cose sono cambiate. Huawei è divenuta la maggiore società di apparecchiature per le telecomunicazioni al mondo e il secondo produttore mondiale di smartphone. Motorola invece ha venduto la sua divisione cellulari a Google, che l'ha poi venduta a Lenovo.

