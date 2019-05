L'inserimento di Huawei nella lista nera del commercio, che impedisce alla società cinese di comprare prodotti e servizi 'made in Usa', "minaccia di danneggiare i tre miliardi di consumatori che usano prodotti e servizi Huawei in 170 Paesi del mondo".

Ma non solo: "impedendo alle aziende americane Usa di fare affari con Huawei, il governo degli Stati Uniti danneggerà direttamente più di 1'200 aziende statunitensi, e questo colpirà decine di migliaia di posti di lavoro americani".

Lo afferma Song Liuping, responsabile degli affari legali di Huawei, in occasione della mozione per giudizio sommario avanzata dalla compagnia presso un tribunale texano.

"I politici negli Stati Uniti stanno usando la forza di un'intera nazione contro un'azienda privata, utilizzando qualsiasi strumento a disposizione inclusi i canali diplomatici, legislativi e amministrativi", in un'azione "senza precedenti", è l'accusa di Song. "Riteniamo che ciò costituisca un precedente pericoloso".

In merito alla causa intentata da Huawei contro il National Defense Authorization Act (Ndda), la legge americana sulla sicurezza che vieta ad agenzie e contractor federali di servirsi di apparecchiature Huawei, secondo il legale "la causa verte su cosa è giusto". La legge, dice Song, "è negativa per Huawei, ma toglie anche la libertà di scelta agli operatori e ai consumatori americani".

"Negli Stati Uniti, molte persone nelle aree rurali sono state dimenticate. Non hanno ancora accesso a reti a banda larga a prezzi abbordabili", sostiene Song. "Per molti anni abbiamo lavorato a stretto contatto con gli operatori rurali per garantire che tutti gli americani abbiano parità d'accesso".

"Crediamo che i politici statunitensi stiano usando la sicurezza informatica come una scusa volta a ottenere il sostegno pubblico ad azioni che sono progettate per raggiungere altri obiettivi", prosegue Song. Di fronte a questo, "il sistema giudiziario è l'ultima linea di difesa", sottolinea. "Huawei ha fiducia nell'indipendenza e integrità del sistema giudiziario statunitense. Speriamo che gli errori nel Ndda possano essere corretti dal tribunale".

