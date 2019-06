Alcuni dipendenti di Huawei hanno collaborato su progetti di ricerca con l'esercito cinese, dall'intelligenza artificiale alle radio comunicazioni.

Lo riporta l'agenzia Bloomberg, citando fra i progetti quello con la National University of Defense Technology per esplorare modalità per collezionare e analizzare immagini dei satelliti e coordinate geografiche.

Se le indiscrezioni sembrano indicare un rapporto più stretto di quanto dichiarato fra Huawei e le autorità cinesi, l'azienda comunque smentisce: "Sviluppiamo solo prodotti di comunicazione in linea con gli standard civili mondiali, non realizziamo su misura ricerca e sviluppo per l'esercito".

