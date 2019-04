Lo smartphone pieghevole di Huawei, chiamato Mate X, inizierà ad arrivare sugli scaffali a giugno, almeno in Cina. Era stato presentato a Barcellona lo scorso febbraio (foto rappresentativa)

Lo smartphone pieghevole di Huawei, chiamato Mate X, inizierà ad arrivare sugli scaffali a giugno, almeno in Cina. A dirlo sono alcuni siti cinesi, tra cui Phoenix Technology, che riferiscono di indiscrezioni interne all'azienda.

Le fonti confermano una pubblicità apparsa agli inizi di aprile - e subito rimossa - sul sito di e-commerce di Huawei in Cina, in cui si indicava proprio giugno come data di disponibilità dello smartphone.

Le indiscrezioni arrivano a poche ore dal comunicato di Samsung che ha invece annunciato un rinvio per il suo telefono pieghevole, il Galaxy Fold, a causa dei problemi allo schermo emersi in alcuni modelli di prova consegnati ai giornalisti.

Huawei non ha al momento confermato nessuna data di uscita per il Mate X. Durante la presentazione del dispositivo, lo scorso febbraio al Mobile World Congress di Barcellona, la compagnia aveva parlato genericamente della seconda metà del 2019. In Italia il lancio era atteso nel mese di ottobre.

Le nuove indiscrezioni non escludono la possibilità che in Europa il Mate X arrivi effettivamente nei mesi successivi a giugno, e quindi nel secondo semestre. L'ipotesi resta plausibile anche in considerazione dei tempi di produzione del dispositivo.

