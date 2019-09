È ufficiale, Huawei Mate 30 arriva il 19 settembre. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi l'azienda cinese dirama gli inviti per la presentazione della nuova serie di smartphone su cui però resta l'incognita Google.

Per effetto del bando dell'amministrazione Trump, infatti, il dispositivo al momento non potrà avere a bordo l'ecosistema di Big G, compresi app e servizi popolari. Se nulla dovesse cambiare fino all'evento di presentazione, Huawei potrebbe decidere per una soluzione diversa: adottare una versione modificata, 'open source', di Android oppure mettere in pista il suo nuovo sistema operativo HarmonyOS, lanciato ad agosto. Restano quindi i dubbi su una data di commercializzato nei mercati internazionali.

Sull'invito della presentazione del Huawei Mate 30, che si terrà a Monaco di Baviera, c'è scritto "Rethinking Possibilities", "ripensare a delle possibilità" che fa ben capire lo spirito dell'evento e il momento di cambiamento che il colosso di Shanezen sta attraversando.

Huawei sembra dunque intenzionata ad andare per la sua strada con o senza Google, che ha bisogno di ottenere una licenza dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per stipulare nuovi accordi con la società di Shenzhen.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche del dispositivo, è atteso uno smartphone con schermo grande e sul retro un comparto fotografico con ben quattro obiettivi disposti all'interno di una grande protuberanza circolare.

