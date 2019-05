Due dei tre maggiori operatori telefonici giapponesi si adeguano alle direttive statunitensi e decidono di ritardare il lancio dei nuovi smartphone col marchio del colosso cinese Huawei.

Nell'annuncio odierno la Kddi e la SoftBank rendono noto che sospenderanno tutti gli ordini ricevuti dei nuovi modelli - il cui lancio era previsto a fine mese - fino a quando non verranno chiarite le questioni legate alla sicurezza delle reti e la regolare fornitura dei servizi per Android, nel momento in cui essi sono soggetti a restrizioni da parte degli Stati Uniti.

Attualmente, spiegano i due operatori, non è possibile stabilire quanto durerà l'interruzione delle vendite.

