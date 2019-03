Un "piano B" per essere indipendenti tecnologicamente dalla Silicon Valley. Lo sta preparando Huawei, in caso di emergenza dovuta ad una rottura politica e commerciale con l'America di Trump che accusa l'azienda cinese di spionaggio attraverso le sue reti 5G.

Accuse sfociate in una recente causa al governo statunitense da parte dell'azienda di Shenzen. A esplicitarlo chiaramente è il Ceo di Huawei, Richard Yu, in un'intervista al quotidiano tedesco Die Welt.

"Preferiamo lavorare con gli ecosistemi di Google e Microsoft, ma se mai dovesse accadere di non poterli più usare abbiamo preparato un nostro sistema operativo", spiega Yu, confermando le indiscrezioni dello scorso dicembre di un sistema operativo fatto in casa, nome in codice Kirin OS.

Al momento la società per i suoi dispositivi utilizza Android di Google, così come tante altre aziende asiatiche, ad esempio la coreana Samsung.

