Al Mobile World Congress di Barcellona, Huawei lancia la rivoluzione dello smartphone. Il colosso cinese abbraccia la nuova forma del pieghevole con il Mate X, un dispositivo che si apre a falco.

I due schermi sulla parte anteriore e posteriore si uniscono per ampliare la superficie a disposizione di lavoro e intrattenimento. In più è 5G, cioè compatibile con le nuove reti cellulari in fase di sviluppo.

Il dispositivo non sacrifica le dimensioni e l'usabilità dello smartphone: ha uno schermo primario da 6,6 pollici e uno secondario da 6,4 pollici, che si aprono con un meccanismo fatto da un centinaio di componenti, per dare una superficie quasi quadrata da 8 pollici e uno spessore, da chiuso, di appena 11 millimetri contro i 17 mm di altri prodotti. L'innovazione è elevata, così come il prezzo: arriverà nel quarto trimestre a 2300 euro.

Huawei è reduce da un 2018 complesso per il boicottaggio Usa nelle apparecchiature di telecomunicazioni, ma fortunato per quanto riguarda gli smartphone. In mercato globale stagnante, la compagnia di Shenzhen ha messo a segno un +30% nelle vendite, consolidando il terzo posto mondiale dietro Samsung e a un'incollatura da Apple.

