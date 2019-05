Camera iperbarica affollata oggi all'Ospedale universitario di Ginevra (HUG): cinque pazienti dell'Arco giurassiano sono stati elitrasportati nella giornata odierna dalla Rega al nosocomio ginevrino, unico centro in Svizzera a disporre di tale camera.

Per ragioni ancora da determinare, un sub è risalito troppo velocemente dopo una discesa di 50 metri di profondità nel lago di Neuchâtel, a Boudry, indica in una nota odierna la Rega. L'uomo presentava malessere, vertigini e dolori al collo ed è stato elitrasportato all'HUG, dove è stato trattato all'interno della camera iperbarica: grazie a una pressione superiore a quella atmosferica, questa camera permette di aumentare l'ossigenazione dei tessuti.

Il sito ginevrino ha accolto inoltre altre 4 persone, due donne e due uomini, intossicate da monossido di carbonio in una roulotte a Develier, nel Giura. L'incidente è avvenuto nei pressi della manifestazione "Tracteur Pulling".

Dopo essere stati portati all'ospedale di Delémont, è stato deciso un trasferimento all'HUG. A causa delle condizioni meteo avverse, che non permettevano l'atterraggio della Rega nei pressi dell'ospedale giurassiano, i pazienti sono stati trasportati in ambulanza su un campo di calcio a Bienne (BE), dove li aspettavano due elicotteri.

