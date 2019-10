Hunter Biden, il figlio di Joe Biden, rompe il silenzio e attacca il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

In un'intervista ad Abc, la prima da quando è scoppiato lo scandalo dell'Ucraina alla base dell'indagine per un possibile impeachment del presidente americano, Hunter Biden bolla come "ridicole" le accuse del tycoon di illeciti e violazioni.

"Ho fatto un errore? Forse nel grande schema delle cose. Ho fatto un errore etico? Assolutamente no", dice. Hunter Biden è finito nel mirino di Trump per i suoi lavori in Ucraina e Cina.

Hunter Biden, che si è da poco dimesso dal consiglio di amministrazione di una società di investimento cinese, spiega di averlo fatto perché il suo lavoro era diventato una "distrazione. È per questo che mi sono impegnato a non sedere in nessun consiglio di amministrazione di una società straniera quando mio padre diventerà presidente. Questa è una regola che voglio rispettare".

"Quello che rimpiango è di non aver tenuto in considerazione che ci sarebbero stati un Rudy Giulaini e un presidente degli Stati Uniti che avrebbero dato ascolto a ridicole teorie del complotto", aggiunge Hunter Biden nell'intervista che sarà mandata in onda poco prima del dibattito fra i candidati democratici, in programma nella nottata italiana.

