I banani possono offrire fibre tessili

I "fusti" dei banani portano solamente un singolo casco del prelibato frutto. Dopo la raccolta sarebbe tuttavia un peccato bruciarli, poiché contengono fibre naturali simili alla iuta o al lino. Ricercatori dell'Alta scuola di Lucerna ne hanno esaminato il potenziale.

La popolazione mondiale cresce e deve nutrirsi, ma le superfici coltivabili sono limitate. Le piantagioni dedicate alla produzione alimentare subiscono inoltre la concorrenza di altre colture, come quelle di cotone.

La squadra di ricerca internazionale, capitanata da Tina Moor dell'Alta scuola di design e arte, ha esaminato la possibilità di prendere due piccioni con una fava, creando tessili partendo dagli scarti delle coltivazioni di banane.

Rispetto ad altri materiali tessili, i banani hanno infatti il vantaggio di non necessitare di spazi coltivabili supplementari, oltre a quelli già utilizzati per il frutto. Si tratta di una pianta erbacea e il "fusto" porta un singolo casco di banane, per poi morire. Di solito vengono tagliati e bruciati nei campi.

La squadra di Moor, in collaborazione con partner indiani, è riuscita a produrre un piccolo tappeto con le fibre di banano, utilizzando una macchina industriale. "Per usare queste fibre per fabbricare vestiti servirebbe un trattamento speciale", ha spiegato all'agenzia Keystone-ATS Andrea Weber-Marin , che ha partecipato al progetto. "Abbiamo già idee per rendere le fibre più flessibili".

