In futuro la registrazione degli orari degli autisti di Autopostale sarà effettuata in modo più preciso. I conducenti avranno inoltre più tempo per compiti che non svolgono al volante, come i controlli di sicurezza o la consegna dei veicoli.

L'azienda e i sindacati Transfair e Syndicom hanno trovato un'intesa in questo senso, che deve ancora essere approvata dagli organi competenti, indica una nota congiunta diffusa stamane.

Le trattative erano state avviate alla luce della petizione "No al lavoro gratuito presso Autopostale", firmata da 1300 conducenti. Questa chiedeva la verifica e la correzione dei supplementi, giudicati troppo bassi, per diverse prestazioni cosiddette complementari, come il controllo di sicurezza, la consegna dei veicoli e altri compiti.

In base all'intesa, agli autisti saranno retribuiti dieci minuti per effettuare il controllo di sicurezza, in cui è compreso anche il dispendio di tempo per piccoli lavori di manutenzione occasionali (come rabboccare l'olio o sostituire i fanali), precisa la nota. Questo lasso di tempo garantisce che il conducente possa adempiere il proprio obbligo e che il lavoro prestato venga retribuito per intero.

