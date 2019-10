I curdi in Svizzera chiedono al Consiglio federale sanzioni contro la Turchia per la recente offensiva lanciata da Ankara in Siria nord-orientale. La rivendicazione è stata avanzata de circa 250 di loro riuniti oggi alla Piazza delle Nazioni a Ginevra.

KEYSTONE/AP/ANDREW MEDICHINI

(sda-ats)