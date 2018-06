Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Doppio attentato, e doppio fallimento, in Etiopia e nello Zimbabwe: nel mirino il neo premier di Addis Abeba, Abiy Ahmed, e il successore di Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa. Entrambi sono usciti illesi da attacchi che avrebbero potuto provocare una strage.

Nella capitale etiopica un uomo ha tentato di lanciare una granata sul palco dove il premier aveva appena finito di parlare nel corso di un comizio, ma è stato trattenuto dalla folla. L'esplosione nella piazza Meskel ha provocato 83 feriti, sei dei quali sono in gravi condizioni.

La polizia ha aperto un'inchiesta e l'attentato non è stato rivendicato, anche se è potrebbe essere collegato al tentativo di riconciliazione che il premier riformista sta portando avanti nei confronti dell'Eritrea.

Nello stadio della città zimbabweana di Bulawayo una bomba è esplosa mentre era in corso una manifestazione elettorale alla presenza del presidente Emmerson Mnangagwa, che guida dal novembre scorso il Paese dell'Africa australe dopo la deposizione di Robert Mugabe. Mnangagwa è rimasto illeso e alcuni membri del suo staff, forse anche uno dei due vice presidenti, sono rimasti feriti. L'ordigno è esploso "a pochi centimetri da me, ma non è ancora il mio momento", ha commentato il presidente.

