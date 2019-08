La politica dei tassi d'interesse bassi eroderà un terzo della pensione di chi oggi lavora e ha 30 anni. È quanto emerge da una nuova analisi di Comparis, che chiede di rendere più flessibile il terzo pilastro.

Nell'ultimo decennio - scrive oggi in una nota il sito di confronto online - i rendimenti degli averi previdenziali hanno registrato un forte calo. Dall'introduzione del regime obbligatorio della previdenza professionale nel 1985 il rendimento annuale reale medio degli averi delle casse pensioni si è attestato al 3,6%. Dal 2008 lo stesso rendimento è sceso al 2,8%.

Le prospettive per il futuro sono ancora peggiori, secondo Comparis, che per calcolare gli averi di vecchiaia disponibili in futuro ha definito tre scenari di rendimento per un individuo che oggi ha 30 anni e un reddito assicurato di 80'000 franchi fino all'età della pensione.

In futuro rendimento all'1,2%

Con un rendimento del 3,6% un trentenne che oggi inizia a lavorare arriverebbe ad accumulare 687'000 franchi nella sua cassa pensione a 65 anni. Con un rendimento ai livelli post-crisi finanziaria del 2,8% gli rimarrebbero 599'000 franchi, con un calo del 13%.

"Per i prossimi anni, nemmeno una rendita del 2,8% è realistica", afferma citato nella nota l'esperto di finanze di Comparis Leo Hug. L'esperto prevede un rendimento reale a lungo termine dell'1,2%. Ciò significa che chi oggi ha 30 anni avrà risparmiato un avere di cassa pensione di soli 463'000 franchi a 65 anni, vale a dire un terzo della rendita media del capitale di prima della crisi.

Terzo pilastro sempre più importante

La previdenza privata diventa quindi sempre più importante. Il calo del capitale pensionistico legato ai tassi d'interesse ammonta nel caso preso in esame a 224'000 franchi. Per compensare l'ammanco chi oggi ha 30 anni e 80'000 franchi di salario dovrebbe versare 5'000 franchi in più all'anno nel terzo pilastro.

Il versamento annuo nel pilastro 3a deducibile dalle imposte andrebbe di conseguenza aumentato da 6'826 a 11'800 franchi. Solo così i giovani lavoratori avranno "le stesse opportunità di previdenza con i vantaggi fiscali di cui oggi usufruiscono i babyboomer", scrive Comparis.

