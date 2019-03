I Verdi attaccano la pubblicità per i voli a basso prezzo. Nell'immagine la vice-presidente del partito Lisa Mazzone.

I Verdi attaccano la pubblicità per i voli a basso prezzo. Due diverse proposte saranno lanciate la settimana prossima alle Camere federali, secondo quanto si legge su "Le Matin Dimanche".

La prima sarà depositata sotto forma di mozione dalla vice-presidente del partito ecologista Lisa Mazzone (GE). Il suo testo chiede che alle pubblicità sia aggiunta la scritta "Attenzione, questo prodotto nuoce gravemente al clima".

"Le conseguenze del riscaldamento climatico per la collettività giustificano, come per il tabacco, un'azione di prevenzione", afferma la ginevrina.

"Il fatto che si trovino cartelloni per voli low-cost nelle stazioni dei treni ha un lato assurdo", spiega dal canto suo la consigliera nazionale vodese Adèle Thorens, che vuole depositare un'interpellanza volta a limitare questo genere di pubblicità negli spazi pubblici.

Il dibattito si annuncia già fin d'ora animato. Secondo il vallesano Philippe Nantermod, vice-presidente del PLR, "l'aereo non è un prodotto pericoloso. Non ci sono motivi per limitare la pubblicità".

