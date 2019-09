I voli tra Zurigo e Lugano, operati da Adria Airways per conto di Swiss, non decolleranno almeno fino a venerdì (foto d'archivio)

I voli tra Zurigo e Lugano, operati da Adria Airways per conto di Swiss, sono annullati fino a venerdì. La compagnia aerea nazionale consiglia di viaggiare in treno tra le due città.

A causa della mancanza di liquidità, i velivoli della compagnia slovena, che gestisce per conto di Swiss l'unica rotta commerciale tra Zurigo e l'aeroporto di Lugano-Agno, sono bloccati a terra. I voli previsti per il giovedì e il venerdì sono stati pertanto cancellati.

Swiss distribuisce buoni per i viaggi in treno tra le due città o offre di rimborsare i biglietti ferroviari, precisa un comunicato. Propone anche di modificare gratuitamente la prenotazione di un volo per il vicino aeroporto di Milano.

Ieri una portavoce della compagnia elvetica aveva detto ad AWP di non sapere "per il momento quando Adria riprenderà i collegamenti". Inizialmente la sospensione dei voli doveva durare fino a stasera.

