E' stato identificato il corpo del pilota dell'elicottero privato Agusta A 109E schiantatosi ieri sul tetto di un grattacielo di Manhattan.

Si chiamava Tim McCormack e lavorava per Daniele Bodini, fondatore della società immobiliare American Continental Properties Group. Lo riferiscono le autorità cittadine.

Era considerato un pilota veterano altamente addestrato e con una enorme conoscenza dell'area di New York, dove aveva volato per molti anni. L'elicottero era decollato da un eliporto dell'east side alle 1.32 locali (le 19.32 in Svizzera) ed è caduto 11 minuti dopo, per cause ancora da accertare, a meno di un chilometro dalla Trump Tower.

