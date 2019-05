L'introduzione di una identità elettronica per i cittadini svizzeri dovrebbe essere presto realtà, ma l'87% della popolazione vuole ottenere questa identità digitale (eID) direttamente dallo Stato.

Lo indica un sondaggio rappresentativo, condotto da Demoscope. Gli intervistati sostengono di non aver fiducia nelle imprese privare in materia di protezione dei dati.

L'indagine è stata commissionata dalle associazioni di protezione dei consumatori, tra cui quella svizzerotedesca (SKS), romanda (FRC) e l'Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI), il portale WeCollect e gruppi come "Digitale Gesellschaft Schweiz" (Società digitale) e PublicBeta. Lo scopo dell'indagine era di determinare esigenze e preoccupazioni della popolazione svizzera in merito all'identificazione digitale, viene indicato in una nota odierna congiunta delle diverse entità.

Il progetto eID, proposto dal Consiglio federale e adottato in marzo dal Consiglio nazionale, prevede che la Confederazione verifichi e confermi l'identità di una persona, mentre i fornitori privati sono chiamati a sviluppare e offrire i necessari supporti tecnologici. Tuttavia, solo il 2% degli intervistati è favorevole al rilascio dell'identità elettronica da parte di società private, come proposto dal Governo.

Il sondaggio mostra che la fascia di età tra 18 e 34 anni, ovvero la "generazione Smartphone", è la più favorevole (90%) a un'identità digitale fornita dalla Confederazione. Per quanto riguarda la protezione dei dati, il 75% degli intervistati ha più fiducia nello Stato rispetto alle aziende private.

In merito alle tempistiche, invece, il 43% delle persone che hanno partecipato all'inchiesta vogliono ottenere l'eID nei prossimi tre anni, mentre il 39% non ne sente ancora la necessità.

Se il disegno di legge, ora nelle mani del Consiglio degli Stati, dovesse essere accettato, aziende private come UBS, Credit Suisse, Posta, FFS e Swisscom avranno una grande libertà nella memorizzazione e nell'utilizzo dei dati della popolazione, mentre alla Confederazione spetterebbe solo una funzione di controllo, si legge nel comunicato.

A metà maggio, la Commissione degli affari giuridici degli Stati ha sostenuto all'unanimità il progetto volto a stabilire un'identità elettronica riconosciuta dallo Stato, ma ha indicato di volere una commissione indipendente a esercitare un controllo. La Camera alta si esprimerà sulla questione il prossimo 4 giugno. Le associazioni di protezione dei consumatori si augurano che questo progetto di legge venga respinto per essere ulteriormente corretto per dare vita a un eID che riceva la fiducia della popolazione.

