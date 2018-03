Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 febbraio 2018 19.01 22 febbraio 2018 - 19:01

Le relazioni tra la Svizzera e la Germania sono intense ed intrise di amicizia. Lo hanno ribadito oggi a Berlino il consigliere federale Ignazio Cassis, capo della diplomazia elvetica, e il suo omologo tedesco Sigmar Gabriel.

Cassis, al termine di un incontro più lungo del previsto, ha sottolineato davanti ai media il ruolo importante che svolgerà Berlino nelle trattative tra la Svizzera e l'Unione europea, in vista soprattutto della conclusione di un accordo istituzionale.

Il ministro ticinese degli esteri ha sottolineato che la Svizzera ha tutto l'interesse ad avere strette relazioni con Bruxelles, ma ha anche precisato l'importanza per la Confederazione di preservare la propria indipendenza. Insomma, si tratta di trovare un equilibrio tra queste due esigenze.

Dopo aver passato in rassegna l'importanza delle relazioni tra i due Stati, sia a livello economico che culturale, sono stati toccati vari argomenti di politica internazionale, come l'attuale conflitto in Siria.

Il ministro degli esteri tedesco Gabriel (Spd) ha tra l'altro avuto parole di apprezzamento per i "successi" della diplomazia elvetica, specie nella risoluzione dei conflitti e nella mediazione, come è stato il caso del ruolo svolto da Berna nello scambio di prigionieri tra le parti in guerra in Ucraina. In futuro, i diplomatici germanici seguiranno corsi di mediazione al Politecnico federale di Zurigo.

Il Malcantonese Ignazio Cassis ha approfittato del viaggio a Berlino anche per visitare il memoriale dell'Olocausto, ha dichiarato all'ats il suo portavoce Jean-Marc Crevoisier.

